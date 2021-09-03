ФИФА отреагировала на расистский скандал в матче сборных Венгрии и Англии

ФИФА высказалась касательно случившегося инцидента во вчерашнем поединке между сборными Венгрии и Англии. Напомним, что болельщики хозяев поля на расовой почве оскорбляли некоторых футболистов английской команды.

Федерация футбола Англии утром отправила запрос в ФИФА, на который спустя пару часов получила ответ. Международная организация заявила, что начала расследование по делу нарушения правил поведения фанатов на стадионе.

Только сейчас ФИФА получила официальные рапорты от делегатов, присутствовавших на матче. По результатам расследования футбольная ассоциация Венгрии может получить длительную дисквалификацию на проведение домашних игр со зрителями, ведь местные фанаты не впервые отличаются со знаком минус.