FA опубликовала заявление касательно расизма в сторону игроков сборной Англии

Вчера во время матча между сборными Венгрии и Англии произошел инцидент, в ходе которого болельщики хозяев поля начали бросать в игроков соперника пластиковые стаканы с пивом, а также проявляли расизм в отношении Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема.

Футбольная ассоциация Англии у себя в «Твиттере» опубликовала заявление, в котором высказалась по поводу случившегося. Сообщается, что FA будет обращаться в ФИФА с целью наказать венгерскую сторону за поведение фанатов. «Крайне неприятно узнавать о дискриминации в адрес некоторых игроков сборной Англии», - говорится в письме.

Отметим, что футбольный союз Венгрии уже не впервые может быть наказан за действия болельщиков – раньше ФИФА уже применяла различные санкции в связи со скандалами на расистской почве.