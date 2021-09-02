​Венгерские фанаты бросали стаканы в игроков сборной Англии

Неприятный эпизод случился во время матча сборных Венгрии и Англии в рамках отбора на чемпионат Европы, проходящего в четверг вечером. После первого гола англичан, автором которого стал Рахим Стерлинг, венгерские фанаты принялись бросать с трибун пластиковые стаканы в футболистов гостей, празднующих взятие ворот.

Затем венгерские любители футбола начали освистывать Рахима Стерлинга. Вероятно, Венгерская футбольная ассоциация столкнётся с санкциями со стороны УЕФА.

Следить за ходом матча между сборными Венгрии и Англии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.