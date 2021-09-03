​Венгерская федерация сделала заявление о наказании фанатов, умолчав о расизме

Матч сборных Венгрии и Англии (0:4), проходивший в четверг вечером, был омрачён поведением местных фанатов. Они бросали на поле стаканы в игроков гостевой команды, а также оскорбляли английских футболистов на почве расизма.

Венгерская футбольная федерация в пятницу выпустила заявление. В нём говорится о том, что орган сотрудничает с полицией в намерении наказать фанатов, которые пытались прорваться на поле и бросали посторонние предметы. Наказанием может стать запрет на посещение спортивных мероприятия сроком на два года. При этом в заявлении нет ни слова о проявлении расизма.

Ранее в ФИФА сообщили о запуске расследования по матчу в Венгрии.