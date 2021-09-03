​Венгерские фанаты оскорбляли Стерлинга на почве расизма

Похоже, Венгерская футбольная федерация столкнётся с новыми санкциями, и на этот раз они могут быть куда более серьёзными. Фанаты сборной Венгрии во время матча против Англии не только бросали стаканы в празднующих гол футболистов гостей. Они ещё и оскорбляли Рахима Стерлинга на почве расизма. Оскорбительные выкрики с трибун было слышно даже в телевизионной трансляции. Британские СМИ подтверждают это, ссылаясь непосредственно на тех, кто был на стадионе.

Напомним, что матч сборных Венгрии и Англии завершился со счётом 0:4. Англичане в этом отборочном цикле пока идут без очковых потерь.