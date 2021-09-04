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Глава МИД Венгрии высказал претензии в сторону Футбольной ассоциации Англии

04 Сентября 2021 • 10:12 Комментировать (2)
Венгрия
0:4
Англия
окончен

ФИФА вчера сообщила, что начала расследование по поводу поведения болельщиков сборной Венгрии во время домашнего поединка в квалификации на Мундиаль против Англии. Напомним, что местные фанаты обвиняются в проявлении расизма в адрес некоторых футболистов.

Венгерская футбольная федерация уже высказалась на этот счет, пообещав сотрудничать с полицией. Но, свое слово решил сказать и министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он у себя на странице в «Фейсбуке» опубликовал видео с финала Евро-2020, где английские болельщики освистывают гимн итальянцев.

«Игроки сборной Англии жалуются на «враждебную атмосферу» в Будапеште. А почему тогда они не обращали внимание на свист своих фанатов во время исполнения гимна Италии. Это тогда как называется?», - обратился Сийярто в сторону англичан.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии потребовала у ФИФА применить дисциплинарные меры в отношении венгерской федерации.

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Комментарии (2)
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Crocodile
04 Сентября 2021 в 12:03
породокц жеш в том, што кое-кто с ентих самых кален уже дамно встал и негров-транссибгендиректоров нихде у ево в округе не наблюдаеццо... но вот морковка по стописят при ентом торчит сзади, шо той хвост.
негро-происки, нада пологать.
Ale10JUFC
04 Сентября 2021 в 10:55
Гимн Италии освистывали темнокожие и лояльные к сексуальным меньшинствам болельщики английской сборной им можно. А Венгрию надо отстранить от международных матчей пока тренировать национальную сборную страны не назначать негра трансгендера который будет все официальные матчи стоять на одном колене.
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