Глава МИД Венгрии высказал претензии в сторону Футбольной ассоциации Англии

ФИФА вчера сообщила, что начала расследование по поводу поведения болельщиков сборной Венгрии во время домашнего поединка в квалификации на Мундиаль против Англии. Напомним, что местные фанаты обвиняются в проявлении расизма в адрес некоторых футболистов.

Венгерская футбольная федерация уже высказалась на этот счет, пообещав сотрудничать с полицией. Но, свое слово решил сказать и министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он у себя на странице в «Фейсбуке» опубликовал видео с финала Евро-2020, где английские болельщики освистывают гимн итальянцев.

«Игроки сборной Англии жалуются на «враждебную атмосферу» в Будапеште. А почему тогда они не обращали внимание на свист своих фанатов во время исполнения гимна Италии. Это тогда как называется?», - обратился Сийярто в сторону англичан.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии потребовала у ФИФА применить дисциплинарные меры в отношении венгерской федерации.