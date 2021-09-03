Саутгейт прокомментировал разгромную победу Англии над Венгрией

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после поединка против команды Венгрии в отборе чемпионата мира-2022. Встреча завершилась крупной победой британцев со счетом 4:0.

«Мы хорошо играли в первой половине, игра была полностью под нашим контролем. Нам не хватило только забитых мячей. Однако мы понимали, что соперник постепенно устает, так что голы были лишь вопросом времени. По итогу сборная Англии сыграла так, что итоговый результат в тяжелом матче выглядит очень комфортным», - передает слова специалиста BBC Sport.

Следующий матч в отборочном турнире сборная Англии проведет на своем поле против Андорры. Игра состоится в воскресенье, 5 сентября.