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Чемпионат мира 2022

Саутгейт прокомментировал разгромную победу Англии над Венгрией

03 Сентября 2021 • 09:59 Комментировать
Венгрия
0:4
Англия
окончен

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после поединка против команды Венгрии в отборе чемпионата мира-2022. Встреча завершилась крупной победой британцев со счетом 4:0.

«Мы хорошо играли в первой половине, игра была полностью под нашим контролем. Нам не хватило только забитых мячей. Однако мы понимали, что соперник постепенно устает, так что голы были лишь вопросом времени. По итогу сборная Англии сыграла так, что итоговый результат в тяжелом матче выглядит очень комфортным», - передает слова специалиста BBC Sport.

Следующий матч в отборочном турнире сборная Англии проведет на своем поле против Андорры. Игра состоится в воскресенье, 5 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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