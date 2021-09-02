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Чемпионат мира 2022

«Три льва» оправились после рокового Евро: Англия разделалась с Венгрией на выезде

02 Сентября 2021 • 23:38 Комментировать
Венгрия
0:4
Англия
окончен

В своём первом матче после финального фиаско на Евро-2020 сборная Англии гостила у Венгрии.

Протокол игры  
Венгрия 0:4 Англия
    55' Стерлинг Рахим (0:1)
    63' Кейн Гарри (0:2)
    69' Магуайр Гарри (0:3)
    87' Райс Деклан (0:4)
Гулачи Петер Кечкеш Акош Орбан Вилли   58' Салаи Аттила Болла Бендегуз   35'   70' (Варга Кевин (   70') Кляйнхайслер Ласло   82' (Газдаг Даниэль (   82'   89') Шефер Андраш Фиоло Оттила Шаллаи Роланд   66' (Саллой Даниэль (   66') Собослаи Доминик Салаи Адам
Запасные: Чери Тамаш Хахн Янош Ланг Адам Шен Саболч Дибус Денеш Николич Неманья III Тамаш Марк Варга Роланд Богдан Адам
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Магуайр Гарри Шоу Люк Филлипс Кэлвин Райс Деклан   54'   88' (Сака Букайо (   88') Стерлинг Рахим   56' Маунт Мэйсон   84' (Лингард Джесси (   84') Грилиш Джек   88' (Хендерсон Джордан (   88') Кейн Гарри
Запасные: Поуп Ник Коди Конор Джеймс Рис II Бэмфорд Патрик Беллингхем Джуд Джонстон Сэм Мингс Тайрон Триппьер Киран Александер-Арнольд Трент
02 сентября. Стадион "Ференц Пушкаш".

Не оправдав масштабных надежд на домашнем в большой степени чемпионате Европы, сборная Англии вернулась в приятную для себя стезю отборочных этапов к чемпионатам мира. В рамках этих соревнований «родоначальники футбола» имели беспроигрышную серию из 34 матчей подряд, в которых побеждали они 28 раз.

Сборная Венгрии была очень сильной где-то до 1970-х годов. После этого она пришла в упадок, но в последнее время начала своё возрождение до по-настоящему солидного уровня. На минувшем Евро мадьяры стали возмутителем спокойствия в так называемой группе смерти, отобрав очки у Франции и едва не выбив Германию из всего турнира.

На континентальном чемпионате венгры оттачивали оборонительную игру против топовых сборных. Не изменили они себе в этом плане и сейчас. В таких случаях обычно говориться, что самоубийственно ввязываться в открытый футбол с лучшими сборными мира. И в первом тайме хозяева вряд ли усомнились в выбранной стратегии.

Англичане, вышедшие в специфической для себя синей форме, столкнулись с проблемами в финальной трети. До перерыва на поле царила скука. Ударов было кот наплакал, а попаданий в створ – и вовсе ноль. С другой стороны, для «родоначальников футбола» это не было чем-то непривычным, потому что феерят они вообще-то редко.

В начале второго тайма Кейн загубил прекрасный шанс, возникший благодаря проникающему пасу Уокера. Гулачи ногами отбил удар несостоявшегося игрока «Манчестер Сити». А не забиваешь ты – забьёшь ты, но чуть позже. Через четыре минуты гости явили атаку левым флангом после отбора в центре поля. Грилиш отдал вперёд на Маунта, прострелившего на Стерлинга, и тот вонзил мяч в ближний угол (0:1).

По большому счёту, Венгрия надеялась весь матч сдерживать нулевой счёт, а когда им стало нужно во избежание поражения идти вперёд, «плана Б» у них не нашлось. А у англичан второй гол нашёлся. На 63-й минуте Стерлинг с правой стороны доставил мяч в штрафную с рикошетом от газона, и Кейн результативно подставил голову (0:2).

Дублю Кейна во время выхода один на один помешал состояться Гулачи. Однако всё равно это был не день венгерского кипера. Помимо двух предыдущих голов в ближний угол, он ещё получил голевой удар от Магуайра, выпустив мяч из рук. Магуайр бил головой на подаче углового, и через перчатки Гулачи мяч отправился в нижний угол (0:3).

И это было ещё не всё. От Деклана Райса Гулачи пропустил тоже сквозь свои руки. Тот удар был дальним, Райсу ассистировал Грилиш (0:4). Англия безоговорочно громит Венгрию во втором тайме и подтверждает своё лидерство в отборочной группе. Команда Гарета Саутгейта оправилась от досадного поражения в финале Евро и начинает мечтать о победе на мундиале в Катаре.

Кирилл Иванцов

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окончен Чехия 1:0 Беларусь 1.18 7 15.5
окончен Исландия 0:2 Румыния 2.65 3.2 2.75
окончен Венгрия 0:4 Англия 9 4.4 1.4
окончен Италия 1:1 Болгария 1.08 11 28
окончен Лихтенштейн 0:2 Германия 80 30 1.01
окончен Эстония 2:5 Бельгия 30 13 1.06
окончен Литва 1:4 Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
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