«Три льва» оправились после рокового Евро: Англия разделалась с Венгрией на выезде

В своём первом матче после финального фиаско на Евро-2020 сборная Англии гостила у Венгрии.

Не оправдав масштабных надежд на домашнем в большой степени чемпионате Европы, сборная Англии вернулась в приятную для себя стезю отборочных этапов к чемпионатам мира. В рамках этих соревнований «родоначальники футбола» имели беспроигрышную серию из 34 матчей подряд, в которых побеждали они 28 раз.

Сборная Венгрии была очень сильной где-то до 1970-х годов. После этого она пришла в упадок, но в последнее время начала своё возрождение до по-настоящему солидного уровня. На минувшем Евро мадьяры стали возмутителем спокойствия в так называемой группе смерти, отобрав очки у Франции и едва не выбив Германию из всего турнира.

На континентальном чемпионате венгры оттачивали оборонительную игру против топовых сборных. Не изменили они себе в этом плане и сейчас. В таких случаях обычно говориться, что самоубийственно ввязываться в открытый футбол с лучшими сборными мира. И в первом тайме хозяева вряд ли усомнились в выбранной стратегии.

Англичане, вышедшие в специфической для себя синей форме, столкнулись с проблемами в финальной трети. До перерыва на поле царила скука. Ударов было кот наплакал, а попаданий в створ – и вовсе ноль. С другой стороны, для «родоначальников футбола» это не было чем-то непривычным, потому что феерят они вообще-то редко.

В начале второго тайма Кейн загубил прекрасный шанс, возникший благодаря проникающему пасу Уокера. Гулачи ногами отбил удар несостоявшегося игрока «Манчестер Сити». А не забиваешь ты – забьёшь ты, но чуть позже. Через четыре минуты гости явили атаку левым флангом после отбора в центре поля. Грилиш отдал вперёд на Маунта, прострелившего на Стерлинга, и тот вонзил мяч в ближний угол (0:1).

По большому счёту, Венгрия надеялась весь матч сдерживать нулевой счёт, а когда им стало нужно во избежание поражения идти вперёд, «плана Б» у них не нашлось. А у англичан второй гол нашёлся. На 63-й минуте Стерлинг с правой стороны доставил мяч в штрафную с рикошетом от газона, и Кейн результативно подставил голову (0:2).

Дублю Кейна во время выхода один на один помешал состояться Гулачи. Однако всё равно это был не день венгерского кипера. Помимо двух предыдущих голов в ближний угол, он ещё получил голевой удар от Магуайра, выпустив мяч из рук. Магуайр бил головой на подаче углового, и через перчатки Гулачи мяч отправился в нижний угол (0:3).

И это было ещё не всё. От Деклана Райса Гулачи пропустил тоже сквозь свои руки. Тот удар был дальним, Райсу ассистировал Грилиш (0:4). Англия безоговорочно громит Венгрию во втором тайме и подтверждает своё лидерство в отборочной группе. Команда Гарета Саутгейта оправилась от досадного поражения в финале Евро и начинает мечтать о победе на мундиале в Катаре.

Кирилл Иванцов