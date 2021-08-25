Гринвуд и Александер-Арнольд вернутся в сборную Англии

Нападающий «МЮ» Мэйсон Гринвуд и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вернутся в состав сборной Англии на сентябрьские матчи, передаёт Daily Mail. Ожидается, что главный тренер Гарет Саутгейт снова вызовет этих игроков.

Напомним, что Гринвуд вошёл в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2020, однако в окончательную ему помешала попасть травма. Александер-Арнольд тоже должен был отправиться на чемпионат Европы, и даже вошёл в окончательную заявку, но ему также помешала травма, которую он получил в товарищеском матче накануне турнира. Его заменил защитник «Арсенала» Бен Уайт.

В сентябре сборная Англии сыграет со сборными Венгрии, Андорры и Польши в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.