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Чемпионат мира 2022

Гринвуд и Александер-Арнольд вернутся в сборную Англии

25 Августа 2021 • 11:46 Комментировать
Венгрия
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Англия
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02.09 21:45
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Нападающий «МЮ» Мэйсон Гринвуд и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вернутся в состав сборной Англии на сентябрьские матчи, передаёт Daily Mail. Ожидается, что главный тренер Гарет Саутгейт снова вызовет этих игроков.

Напомним, что Гринвуд вошёл в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2020, однако в окончательную ему помешала попасть травма. Александер-Арнольд тоже должен был отправиться на чемпионат Европы, и даже вошёл в окончательную заявку, но ему также помешала травма, которую он получил в товарищеском матче накануне турнира. Его заменил защитник «Арсенала» Бен Уайт.

В сентябре сборная Англии сыграет со сборными Венгрии, Андорры и Польши в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Трент Александер-Арнольд Мэйсон Гринвуд
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