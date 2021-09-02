Санчо получил травму на тренировке сборной Англии

Стало известно, что вингер сборной Англии Джедон Санчо пропустит сегодняшний матч против Венгрии. Причина этому – повреждение, полученное футболистом на одной из тренировок.

В эфире телеканала Sky Sports сообщили, что Санчо пока не будет покидать расположение команды. Согласно источнику, на первый взгляд мышечная травма игрока не выглядит серьезной, но ему предстоит пройти еще одно дополнительное медицинское обследование, чтобы точно определить сроки восстановления.

Напомним, что Санчо только недавно вылечился от предыдущего повреждения, которое не позволило ему должным образом подготовиться к сезону в «Манчестер Юнайтед».