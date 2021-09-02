Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 303 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Санчо получил травму на тренировке сборной Англии

02 Сентября 2021 • 18:13 Комментировать
Венгрия
...
Англия
8.00 4.30 1.43
Через 3 ч. 17 мин.

Стало известно, что вингер сборной Англии Джедон Санчо пропустит сегодняшний матч против Венгрии. Причина этому – повреждение, полученное футболистом на одной из тренировок.

В эфире телеканала Sky Sports сообщили, что Санчо пока не будет покидать расположение команды. Согласно источнику, на первый взгляд мышечная травма игрока не выглядит серьезной, но ему предстоит пройти еще одно дополнительное медицинское обследование, чтобы точно определить сроки восстановления.

Напомним, что Санчо только недавно вылечился от предыдущего повреждения, которое не позволило ему должным образом подготовиться к сезону в «Манчестер Юнайтед». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.09  19:00 Грузия ... Косово 2.25 3.1 3.5
02.09  21:45 Швеция ... Испания 4.8 3.6 1.77
02.09  21:45 Чехия ... Беларусь 1.2 6.5 15
02.09  21:45 Венгрия ... Англия 8 4.3 1.43
02.09  21:45 Лихтенштейн ... Германия 80 30 1.01
02.09  21:45 Литва ... Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
02.09  21:45 Андорра ... Сан-Марино 1.38 4.35 10
02.09  21:45 Исландия ... Румыния 2.7 3.2 2.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
18:24 · Чемпионат мира 2022
Григорян: Говорить, что устроила ничья с хорватами – это самоунижение
18:13 · Чемпионат мира 2022
Санчо получил травму на тренировке сборной Англии
17:38 · Чемпионат мира 2022
Роналду покинет расположение сборной Португалии
17:28 · Чемпионат мира 2022
Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения 1
16:45 · Чемпионат мира 2022
Песьяков покинул лагерь сборной России 1
15:58 · Чемпионат мира 2022
Малафеев: «Гилерме в очередной раз показал свой класс»
15:46 · Чемпионат мира 2022
Джака отказался вакцинироваться за пару дней до того, как заразился коронавирусом 1
15:01 · Чемпионат мира 2022
Депутат Госдумы Свищёв: Вчера не было стыдно за нашу сборную 1
14:42 · Чемпионат мира 2022
Ассоциации некоторых сборных Южной Америки отправили в ФИФА запрос с целью наказать клубы АПЛ 1
14:29 · Чемпионат мира 2022
Названа причина конфликта Зиеша с наставником сборной Марокко
14:07 · Чемпионат мира 2022
Захарян: Могли обыграть Хорватию
13:41 · Чемпионат мира 2022
Линекер поздравил Роналду с историческим рекордом
13:30 · Чемпионат мира 2022
«Валера, тебе Хабиб привет передал»: жена Карпина опубликовала фото с Нурмагомедовым 1 фото
12:44 · Чемпионат мира 2022
Петржела: «Дзюба точно помог бы России в матче с Хорватией»
12:23 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Сборная Карпина выглядит более дерзкой в отличие от команды Черчесова»
Все новости
Рекомендуем
 