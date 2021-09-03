Футболист сборной Англии попил из брошенного на поле стакана

Сборная Англии в четверг вечером не оставила больших шансов Венгрии, выиграв гостевой матч отбора на чемпионат мира со счётом 4:0. После первого гола с трибун стадиона венгерские фанаты стали бросать в футболистов «трёх львов» стаканы. В сети появились фотографии, на которых видно, что хавбек англичан Деклан Райс поднял один из стаканов и попил из него.

Сложно сказать, на самом ли деле Райс выпивал что-то. Он мог просто сымитировать процесс ради демонстрации, ведь напиток или вода могли вытечь из стакана.

Следующий матч сборная Англии проведёт в воскресенье, 5 сентября, против Андорры на своём поле.