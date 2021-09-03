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Футболист сборной Англии попил из брошенного на поле стакана

03 Сентября 2021 • 00:40 Комментировать
Венгрия
0:4
Англия
окончен

Сборная Англии в четверг вечером не оставила больших шансов Венгрии, выиграв гостевой матч отбора на чемпионат мира со счётом 4:0. После первого гола с трибун стадиона венгерские фанаты стали бросать в футболистов «трёх львов» стаканы. В сети появились фотографии, на которых видно, что хавбек англичан Деклан Райс поднял один из стаканов и попил из него.

Сложно сказать, на самом ли деле Райс выпивал что-то. Он мог просто сымитировать процесс ради демонстрации, ведь напиток или вода могли вытечь из стакана.

Следующий матч сборная Англии проведёт в воскресенье, 5 сентября, против Андорры на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Деклан Райс
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окончен Венгрия 0:4 Англия 9 4.4 1.4
окончен Италия 1:1 Болгария 1.08 11 28
окончен Лихтенштейн 0:2 Германия 80 30 1.01
окончен Эстония 2:5 Бельгия 30 13 1.06
окончен Литва 1:4 Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
окончен Польша 4:1 Албания 1.53 4 6.8
окончен Швеция 2:1 Испания 4.6 3.4 1.95
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