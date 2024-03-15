​Салах - первый игрок в истории «Ливерпуля», забивающий по 20 и более голов в семи сезонах подряд

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. В четверг команда Юргена Клоппа камня на камне не оставила от чешской «Спарты», забив той шесть мячей. Один из них записал на свой счет Мохамед Салах, для которого этот мяч стал уже двадцатым в сезоне с учетом всех турниров, в которых выступает «Ливерпуль».

Как оказалось, египетский нападающий забивает двадцать и более голов за свой клуб уже в седьмом сезоне подряд. И он - первый игрок в истории «Ливерпуля», выдавший подобную серию.

Салах выступает за клуб с 2017 года.