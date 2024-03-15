«Ливерпуль» забил 4 гола за первые 14 минут - в еврокубках такого не было с 1971 года

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. В четверг команда Юргена Клоппа просто уничтожила чешскую «Спарту», забив той шесть мячей. Причем первые четыре влетели в ворота несчастных чехов уже к четырнадцатой минуте игры!

В последний раз в еврокубках быстрее забивали четыре мяча в ворота одной команды аж в 1971 году, то есть более полувека назад! Тогда это сделал лондонский «Челси» в рамках Кубка обладателей кубков, четырежды поразив ворота «Женесс Отшараж» из Люксембурга за первые тринадцать минут игры.