Клопп высказался о состоянии Салаха

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты» высказался о состоянии звёздного форварда Мохамеда Салаха. Немец дал понять, что египтянин пока не готов на 100%.

«В матче с «Манчестер Сити» Салах не мог сыграть больше. Важно постепенно наращивать темп. Он готов. Не на 90 минут, но готов.

Попадёт ли Салах в стартовый состав в игре против «Спарты»? Он готов выйти с первых минут, но я не уверен, что он может провести весь матч. Вот так. Всё зависит от того, какая ситуация будет ближе к матчу», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В первом матче «Ливерпуль» разгромил «Спарту» на выезде со счётом 5:1.