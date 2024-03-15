«Ливерпуль» разгромил «Спарту» и идёт дальше в Лиге Европы

Неудачный день для чешских клубов - «Славия» проиграла в домашних стенах «Милану», а «Ливерпуль» уничтожил на своем поле «Спарту». Все было кончено уже к 14-й минуте - к тому моменту «красные» забили уже четыре мяча! Начало положил Нуньес, через минуту, сразу после развода мяча с центра поля, игроки «Спарты» потеряли его и Бобби Кларк забил второй мяч.
А еще через две минуты Мохамед Салах четко отправил мяч в дальний угол и довел счет до крупного. Затем был гол Гакпо, и лишь под конец первой половины встречи «Ливерпуль» позволил чуть покуражиться и гостям, пропустив один мяч. Но в начале второй половины встречи Собослаи и Гакпо забили еще по мячу.
Протокол игры
|(1:0) Нуньес Дарвин7'
|(2:0) Кларк Бобби8'
|(3:0) Салах Мохамед10'
|(4:0) Гакпо Коди14'
|42'Бирманчевич Велько (4:1)
|(5:1) Собослаи Доминик48'
|(6:1) Гакпо Коди55'
Келлехер Каомхин•Брэдли Конор•Куанса Джарелл 65'66' (Ван Дейк Виргил (66') •Гомес Джо46' (Цимикас Костас (46') •Робертсон Эндрю•Собослаи Доминик•Эндо Ватару46' (Эллиотт Харви (46') •Кларк Бобби74' (Мусяловски Матеуш (74') •Салах Мохамед•Нуньес Дарвин46' (Макконнелл Джеймс (46') •Гакпо Коди
Виндаль-Йенсен Петер•Витик Мартин•Зелены Ярослав•Крейчи Ладислав II•Пресиадо Анхело•Ляци Казим58' (Садилек Лукаш (58') •Сольбаккен Маркус75' (Выдра Патрик (75') •Кайринен Каан•Рынеш Матей46' (Панак Филип (46') •Кухта Ян58' (Гараслин Лукаш (58') •Бирманчевич Велько66' (Туци Индрит (66')
14 марта. Стадион "Энфилд".
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