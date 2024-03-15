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«Ливерпуль» разгромил «Спарту» и идёт дальше в Лиге Европы

15 Марта 2024 • 00:57 Комментировать
Ливерпуль
6:1
Спарта Прага
окончен

Неудачный день для чешских клубов - «Славия» проиграла в домашних стенах «Милану», а «Ливерпуль» уничтожил на своем поле «Спарту». Все было кончено уже к 14-й минуте - к тому  моменту «красные» забили уже четыре мяча! Начало положил Нуньес, через минуту, сразу после развода мяча с центра поля, игроки «Спарты» потеряли его и Бобби Кларк забил второй мяч.

А еще через две минуты  Мохамед Салах четко отправил мяч в дальний угол и довел счет до крупного. Затем был гол Гакпо, и лишь под конец первой половины встречи «Ливерпуль» позволил чуть покуражиться и гостям, пропустив один мяч. Но в начале второй половины встречи Собослаи и Гакпо забили еще по мячу.

Протокол игры  
Ливерпуль6:1Спарта Прага
(1:0) Нуньес Дарвин7'  
(2:0) Кларк Бобби8'  
(3:0) Салах Мохамед10'  
(4:0) Гакпо Коди14'  
  42'Бирманчевич Велько (4:1)
(5:1) Собослаи Доминик48'  
(6:1) Гакпо Коди55'  
Келлехер КаомхинБрэдли КонорКуанса Джарелл  65' 66' (Ван Дейк Виргил ( 66') Гомес Джо 46' (Цимикас Костас ( 46') Робертсон ЭндрюСобослаи ДоминикЭндо Ватару 46' (Эллиотт Харви ( 46') Кларк Бобби 74' (Мусяловски Матеуш ( 74') Салах МохамедНуньес Дарвин 46' (Макконнелл Джеймс ( 46') Гакпо Коди
Запасные: Гордон КайдДаннс ДжейденМакаллистер АлексисМрозек ФабианАдриан Сан-МигельКумас ЛьюисДиас Луис
Виндаль-Йенсен ПетерВитик МартинЗелены ЯрославКрейчи Ладислав IIПресиадо АнхелоЛяци Казим 58' (Садилек Лукаш ( 58') Сольбаккен Маркус 75' (Выдра Патрик ( 75') Кайринен КаанРынеш Матей 46' (Панак Филип ( 46') Кухта Ян 58' (Гараслин Лукаш ( 58') Бирманчевич Велько 66' (Туци Индрит ( 66')
Запасные: Виснер ТомашМейдр ЯнОлатунджи ВикторСуровчик ЯкубШевчик МихалКарабец АдамВорел Войтех
14 марта. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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