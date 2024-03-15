«Ливерпуль» разгромил «Спарту» и идёт дальше в Лиге Европы

Неудачный день для чешских клубов - «Славия» проиграла в домашних стенах «Милану», а «Ливерпуль» уничтожил на своем поле «Спарту». Все было кончено уже к 14-й минуте - к тому моменту «красные» забили уже четыре мяча! Начало положил Нуньес, через минуту, сразу после развода мяча с центра поля, игроки «Спарты» потеряли его и Бобби Кларк забил второй мяч.

А еще через две минуты Мохамед Салах четко отправил мяч в дальний угол и довел счет до крупного. Затем был гол Гакпо, и лишь под конец первой половины встречи «Ливерпуль» позволил чуть покуражиться и гостям, пропустив один мяч. Но в начале второй половины встречи Собослаи и Гакпо забили еще по мячу.