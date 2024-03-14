Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч против «Спарты»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче против «Спарты».

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 14 марта. В первом поединке «Ливерпуль» разгромил «Спарту» со счетом 5:1.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Гомес, Эндо, Собослаи, Нуньес, Салах, Гакпо, Робертсон, Кларк, Куанса, Брэдли.

Начало матча 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» - «Спарта» запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.