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Лига Европы

​«Ливерпуль» установил рекорд нынешнего сезона Лиги Европы

15 Марта 2024 • 04:58 Комментировать
Ливерпуль
6:1
Спарта Прага

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. В четверг команда Юргена Клоппа камня на камне не оставила от обороны чешской «Спарты», отгрузив той шесть мячей.

Но еще больше впечатляет другой показатель команды Юргена Клоппа - это 905 передач в общей сложности за весь матч, или, иными словами, десять передач за минуту игрового времени.

Столь большое количество передач - это абсолютный рекорд Лиги Европы сезона 2013/2024 среди всех команд, принимавших участие в турнире и продолжающих свои выступления в нем.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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