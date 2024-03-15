​«Ливерпуль» установил рекорд нынешнего сезона Лиги Европы

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. В четверг команда Юргена Клоппа камня на камне не оставила от обороны чешской «Спарты», отгрузив той шесть мячей.

Но еще больше впечатляет другой показатель команды Юргена Клоппа - это 905 передач в общей сложности за весь матч, или, иными словами, десять передач за минуту игрового времени.

Столь большое количество передач - это абсолютный рекорд Лиги Европы сезона 2013/2024 среди всех команд, принимавших участие в турнире и продолжающих свои выступления в нем.