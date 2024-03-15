Брэдли: «Профессиональное выступление»

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. В 1/8 финала гранд в одну калитку вынес пражскую «Спарту» - после 5:1 в первом матче последовали 6:1 в Ливерпуле. События удачной игры прокомментировал защитник команды Конор Брэдли:

- Очень хороший вечер. Мы очень хорошо начали матч, забив четыре гола за первые четырнадцать минут. Это было очень профессионально, - цитирует слова Брэдли BBC Sport.

«Ливерпуль» трижды в своей истории выигрывал Кубок УЕФА/Лигу Европы, но в последний раз это случилось в 2001 году.