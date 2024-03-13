Клопп высказался о выборе состава на ближайший матч «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу выбора состава на ответную игру Лиги Европы против «Спарты». В первом матче мерсисайдцы победили на выезде со счётом 5:1, а впереди у них сложная кубковая игра против «Манчестер Юнайтед».

«Где бы вы ни играли, вы всегда хотите победить, а для этого нужно сыграть как можно лучше. Вот по какому принципу мы определяем состав. Я не могу вам рассказать планы по составу, даже если бы захотел. Ведь потом я пойду на тренировку, где всплывут разные мелочи. Посмотрим, как себя будут чувствовать некоторые игроки.

Идея состава будет заключаться в том, чтобы провести хороший матч. Нужно игнорировать результат первого матча. Важно сохранять ритм. Не стоит думать о воскресной игре, даже если речь об игре против «Манчестер Юнайтед», - сказал Клопп журналистам.