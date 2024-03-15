Клопп: «Мы насладились футболом»

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. В четверг клуб обыграл чешскую «Спарту» со счетом 6:1. Юрген Клопп, немецкий наставник «Ливерпуля», прокомментировал этот успех:

- Мы поймали ритм и сыграли интенсивно. Я хотел, чтобы ребята сыграли именно так. Чтобы получили удовольствие от футбола. Мы быстро забили несколько красивых голов. Мне они очень понравились. В общем , мы хотели пройти дальше, красиво сыграть и забить голы - и все получилось, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в турнире в 2001 году.