​«Ливерпуль» одержал самую крупную победу в двухраундовом противостоянии в Европе с 1980 года

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. В четверг команда выиграла у «Спарты» со счетом 6:1, и это случилось после того, как в первом матче они забили лишь на один мяч меньше.

Победа с суммарным счетом 11:2 в двух матчах стала для «Ливерпуля» самой крупной в двухраундовом противостоянии в Европе с сезона 1980/1981. Тогда команда по сумме двух матчей обыграла финский «ОПС» с таким же суммарным счетом 11:2, но это было не в Лиге Европы или ее тогдашнем аналоге Кубке УЕФА, а в Кубке чемпионов, сегодня известном как Лига чемпионов.