Тренер «Спарты» Приске высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля»

Главный тренер пражской «Спарты» Бриан Приске высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Специалист отметил, что его команда столкнулась с соперником мирового уровня, ведь «мерсисайдцы» показали лучшие качества, которые у них есть.

«Ливерпуль» — это команда уровня Лиги чемпионов, они должны выступать в Лиге чемпионов. Они способны стать победителями Премьер-лиги через два месяца», - приводит слова Приске Liverpool Echo.

Напомним, что в первой встрече подопечные Юргена Клоппа также одержали разгромную победу (6:1), тем самым сумев пробиться в четвертьфинал турнира.