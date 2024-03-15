​Клопп: «Мохамед - опытнейший игрок»

Английский «Ливерпуль» считается одним из фаворитов Лиги Европы и команда подтверждает этот статус своими результатами. Целых шесть мячей получила от него чешская «Спарта», и один из них на свой счет записал Мохамед Салах. Его выступление прокомментировал наставник английского клуба Юрген Клопп:

- Мохамед - очень опытный игрок. В этой игре я впервые позволил футболисту, то есть ему, не обороняться. Он мог забить еще один гол, но Коди попал в офсайд, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в турнире в 2001 году, в общей сложности он выигрывал Кубок УЕФА\Лигу Европы три раза.