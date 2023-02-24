Созин: «У Черчесова появится шанс добиться исторического успеха для Венгрии»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о противостоянии «Ференцвароша» с «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что венгерскую команду возглавляет бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По словам Созина, противостояние с «Байером» на этой стадии Лиги Европы вызовет в Венгрии большой ажиотаж. Также эксперт подчеркнул, что самому Черчесову очень нравится играть с немецкими клубами, поскольку он сам ранее выступал в Германии.

«Там (в Венгрии) настраивались на большой матч на огромной арене, а соперника не выбирали. Сказать, что «Байер» какой-то слабый, нельзя. Да, в лиге у них проблемы, но вчера прошли «Монако», есть сильные игроки. У Черчесова появится шанс добиться исторического успеха для Венгрии», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, первый матч между «Ференцварошем» и «Байером» состоится 9 марта в Леверкузене. Ответная же игра запланирована на 16 марта.