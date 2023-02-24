Созин: «Час назад общался с Черчесовым, он говорит, что для всех в «Ференцвароше» игра против «Байера» — это большой спортивный праздник»

Футбольный эксперт Андрей Созин процитировал слова главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова о предстоящем противостоянии с «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сказанных в ходе личного разговора.

«Буквально час назад общался со Станиславом Саламовичем, сразу же после жеребьёвки созвонились. Он говорит, что для всех в команде игра против «Байера» — это большой спортивный праздник», — передаёт речь Созина «РБ Спорт».

Также Созин пожелал удачи коллективу экс-наставника сборной России, отметив, что задача обыграть немецкий клуб явно по силам венгерской команде.

Первый поединок между «Ференцварошем» и «Байером» состоится 9 марта.