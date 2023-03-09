Булыкин оценил шансы «Ференцвароша» в матче с «Байером»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах «Ференцвароша» в матче с «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Возможности «Байера» на проход дальше выглядят получше, но шансы есть всегда. Даже слабые команды обыгрывали чемпионов. Надеемся, что Черчесов совершит чудо», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Первая встреча между «Байером» и «Ференцварошем» состоится на домашнем стадионе немецкой команды. Игра пройдет сегодня, 9 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.