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Булыкин оценил шансы «Ференцвароша» в матче с «Байером»

09 Марта 2023 • 18:01 Комментировать
Байер Л
...
Ференцварош
1 1.35 X 5.10 2 8.80
Через 1 ч. 15 мин.

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах «Ференцвароша» в матче с «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Возможности «Байера» на проход дальше выглядят получше, но шансы есть всегда. Даже слабые команды обыгрывали чемпионов. Надеемся, что Черчесов совершит чудо», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Первая встреча между «Байером» и «Ференцварошем» состоится на домашнем стадионе немецкой команды. Игра пройдет сегодня, 9 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Дмитрий Булыкин Байер
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БАЙЕР Л ФЕРЕНЦВАРОШ
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