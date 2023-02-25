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Лига Европы

Кечинов рассказал, что поможет «Ференцварошу» пройти «Байер»

25 Февраля 2023 • 00:06 Комментировать
Байер Л
...
Ференцварош
09.03 20:45

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился мыслями о том, что может помочь «Ференцварошу» Станислава Черчесова пройти «Байер» на стадии 1/8 финала Лиги Европы. 24 февраля прошла жеребьёвка этой стадии турнира, в которой клуб Черчесова узнал своего немецкого соперника.

«Полагаю, «Байер» где-то посильнее «Ференцвароша» будет, однако при должном настрое, концентрации и удаче венгерский клуб сможет и его пройти. Шансы, думаю, 70 на 30 в пользу «Байера», но всё может измениться», - цитирует Кечинова портал Rusfootball.

Напомним, что подопечные Черчесова на групповом этапе вышли из сильной группы Н, в которой встречались с сербской «Црвеной Звездой», чемпионом Турции «Трабзонспором» и одним из лидеров чемпионата Франции – «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Валерий Кечинов Байер
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БАЙЕР Л ФЕРЕНЦВАРОШ
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