Черчесов – о матче с «Байером»: «Я доволен игрой команды»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги противостояния с леверкузенским «Байером» (0:2).

«Я доволен игрой команды, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам не оставлять свободные зоны для немцев, не давать им шанса забить», - цитирует Черчесова официальный сайт клуба.

Кроме того, российский специалист отметил и поддержку болельщиков венгерского клуба: «видел, как они поддерживали нас воздушными шарами и громкой музыкой. Спасибо им!»

Ответная встреча Лиги Европы должна состояться на домашнем стадионе «Ференцвароша» уже через одну неделю.