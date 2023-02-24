Гладилин: «У «Ференцвароша» есть шансы пройти «Байер»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о шансах «Ференцвароша» в 1/8 финала Лиги Европы против «Байера».

По мнению эксперта, несмотря на то, что леверкузенцы превосходят венгерскую команду в классе исполнителей, «Ференцварош» имеет шансы выйти в четвертьфинал.

«Не сказать, что «Байер» сильно превосходит «Ференцварош» по классу, но по подбору исполнителей сильнее. Шансы у «Ференцвароша» всё равно есть», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Первая игра между «Ференцварошем» и «Байером» состоится 9 марта, а ответная встреча запланирована на 16-е число. Напомним, что команду из Венгрии возглавляет экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.