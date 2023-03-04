«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 13 матчей чемпионата Венгрии подряд

Венгерский «Ференцварош», возглавляемый российским тренером Станиславом Черчесовым, не проигрывает уже 13 матчей национального чемпионата Венгрии кряду. Накануне команда Черчесова сыграла дома вничью с клубом «Мезекевешд» (1:1) и продлила свою серию.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» идёт на первом месте с огромным отрывом от второй строчки в 17 очков. До конца турнира осталось 11 туров.

Отметим, что на следующей неделе подопечные Черчесова вступят в бой в Лиге Европы – на стадии 1/8 финала венгерский клуб встретится с непростым соперником – леверкузенским «Байером» Хаби Алонсо. Ранее немцы выбили из турнира «Монако».