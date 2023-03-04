Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 13 матчей чемпионата Венгрии подряд

04 Марта 2023 • 00:30 Комментировать
Байер Л
...
Ференцварош
09.03 20:45

Венгерский «Ференцварош», возглавляемый российским тренером Станиславом Черчесовым, не проигрывает уже 13 матчей национального чемпионата Венгрии кряду. Накануне команда Черчесова сыграла дома вничью с клубом «Мезекевешд» (1:1) и продлила свою серию.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» идёт на первом месте с огромным отрывом от второй строчки в 17 очков. До конца турнира осталось 11 туров.

Отметим, что на следующей неделе подопечные Черчесова вступят в бой в Лиге Европы – на стадии 1/8 финала венгерский клуб встретится с непростым соперником – леверкузенским «Байером» Хаби Алонсо. Ранее немцы выбили из турнира «Монако».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Мезекевешд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЙЕР Л ФЕРЕНЦВАРОШ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Марта
00:30 · Лига Европы
«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 13 матчей чемпионата Венгрии подряд
02 Марта
08:01 · Испания. Ла Лига
Хави сомневался в Левандовски перед матчами с «Манчестер Юнайтед»
28 Февраля
12:32 · Лига Европы
Тренер «Спортинга» рассказал, что нужно для победы над «Арсеналом»
25 Февраля
21:07 · Лига Европы
Вьери: «Ювентус» пройдёт «Фрайбург», если ди Мария будет здоров»
19:26 · Лига Европы
Хави: «Самое большое разочарование — вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов» 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
Глеб оценил шансы в паре «Арсенал» - «Спортинг»
08:43 · Лига Европы
Хави обратился к игрокам «Барселоны» после провала в ЛЕ
08:15 · Лига Европы
Кавазашвили рассказал, что думает о Черчесове
00:06 · Лига Европы
Кечинов рассказал, что поможет «Ференцварошу» пройти «Байер»
24 Февраля
22:37 · Лига Европы
Бышовец: «Ференцварош» будет настроен на «Байер»
22:20 · Лига Европы
Вратарь «Севильи» Дмитрович рассказал о драке с фанатом ПСВ
22:02 · Испания. Ла Лига
Глеб – о вылете «Барселоны» из ЛЕ: «Полный провал»
21:46 · Лига Европы
Тен Хаг: «Когда вы можете победить «Барселону», ваша вера возрастает»
20:15 · Германия. Бундеслига
Нагучев: «Байер» напоминает мне казино»
19:51 · Лига Европы
Канчельскис — о победе «МЮ» над «Барселоной»: «Было очень похоже на игру 1994 года, когда мы стали чемпионами»
Все новости
Рекомендуем