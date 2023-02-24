Булыкин: «Байер» фаворит, но «Ференцварош» может навести шорох»

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от противостояния в 1/8 финала Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером».

«Конечно, «Байер» фаворит. Но «Ференцварош» может навести шорох. Хотя немецкая команда будет мастеровитее и посильнее», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что у «Ференцвароша» есть шансы на проход дальше, но вопрос в том, сможет ли клуб воспользоваться этим шансом, ведь результаты бывают неожиданными.

В первом матче «Байер» примет подопечных Станислава Черчесова на своем поле, встреча состоится 9 марта. Ответная игра запланирована на 16 марта.