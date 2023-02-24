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Лига Европы

Булыкин: «Байер» фаворит, но «Ференцварош» может навести шорох»

24 Февраля 2023 • 17:04 Комментировать
Байер Л
...
Ференцварош
09.03 23:00

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от противостояния в 1/8 финала Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером».

«Конечно, «Байер» фаворит. Но «Ференцварош» может навести шорох. Хотя немецкая команда будет мастеровитее и посильнее», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что у «Ференцвароша» есть шансы на проход дальше, но вопрос в том, сможет ли клуб воспользоваться этим шансом, ведь результаты бывают неожиданными.

В первом матче «Байер» примет подопечных Станислава Черчесова на своем поле, встреча состоится 9 марта. Ответная игра запланирована на 16 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Дмитрий Булыкин Байер
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БАЙЕР Л ФЕРЕНЦВАРОШ
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