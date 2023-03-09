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Быстров — о матче «Байер» — «Ференцварош»: «Станислав Саламович может удивить»

09 Марта 2023 • 09:19 Комментировать
Байер Л
...
Ференцварош
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Через 10 ч. 31 мин.

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Ференцварош», руководимый бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, встретится с «Байером».

«Естественно, «Байер» — фаворит этого матча. Но Станислав Саламович может удивить. «Ференцварош» может преподнести сопернику сюрприз», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, матч «Байер» — «Ференцварош» состоится сегодня, 9 марта. Начало — в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча этих команд запланирована на 16 марта и начнётся она в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Владимир Быстров Станислав Черчесов Байер
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БАЙЕР Л ФЕРЕНЦВАРОШ
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