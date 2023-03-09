Быстров — о матче «Байер» — «Ференцварош»: «Станислав Саламович может удивить»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Ференцварош», руководимый бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, встретится с «Байером».

«Естественно, «Байер» — фаворит этого матча. Но Станислав Саламович может удивить. «Ференцварош» может преподнести сопернику сюрприз», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, матч «Байер» — «Ференцварош» состоится сегодня, 9 марта. Начало — в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча этих команд запланирована на 16 марта и начнётся она в 23:00 по московскому времени.