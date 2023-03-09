«Ференцварош» пропустил два безответных гола в Леверкузене

В четверг проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Ференцварош» Станислава Черчесова гостил у «Байера» и всё же проиграл со счётом 0:2. Уже в дебюте метко пробил метров с 18 Кемир Демирбай, поразив левый угол ворот. В ответ Кристоффер Захариассен во время выхода один на один с голкипером попал в перекладину. В концовке вышедший на замену Адам Гложек метров с 30 попал в штангу, а Эдмон Тапсоба в падении головой добавил мяч в сетку.

Ответная игра через неделю.