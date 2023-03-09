«Ференцварош» пропустил два безответных гола в Леверкузене

В четверг проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Ференцварош» Станислава Черчесова гостил у «Байера» и всё же проиграл со счётом 0:2. Уже в дебюте метко пробил метров с 18 Кемир Демирбай, поразив левый угол ворот. В ответ Кристоффер Захариассен во время выхода один на один с голкипером попал в перекладину. В концовке вышедший на замену Адам Гложек метров с 30 попал в штангу, а Эдмон Тапсоба в падении головой добавил мяч в сетку.
Ответная игра через неделю.
Протокол игры
|(1:0) Демирбай Керем10'
|(2:0) Тапсоба Эдмон86'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон• 83'Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми•Амири Надим•Демирбай Керем• 38'Инкапье Пьеро•Диаби Мусса71' (Гложек Адам (71') •Азмун Сердар60' (Адли Амин (60') •Вирц Флориан 76'89' (Шик Патрик (89')
Дибус Денеш•Ботка Эндре 76'88' (Уинго Генри (88') •Абена Минти•Кнустер Матс• 90'Чивич Эльдар•Захариассен Кристоффер• 49'Эсити Андерсон•Вечеи Балинт•Маркиньос VI 45'78' (Гояк Амер (78') •Ммаэ Райан•Траоре Адама VII88' (Фредериксен Николай (88')
Запасные: Мергль Сабольч•Ковачевич Аднан•Тот Алекс•Богдан Адам
09 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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