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Лига Европы

«Ференцварош» пропустил два безответных гола в Леверкузене

09 Марта 2023 • 22:36 Комментировать
Байер Л
2:0
Ференцварош
окончен

В четверг проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Ференцварош» Станислава Черчесова гостил у «Байера» и всё же проиграл со счётом 0:2. Уже в дебюте метко пробил метров с 18 Кемир Демирбай, поразив левый угол ворот. В ответ Кристоффер Захариассен во время выхода один на один с голкипером попал в перекладину. В концовке вышедший на замену Адам Гложек метров с 30 попал в штангу, а Эдмон Тапсоба в падении головой добавил мяч в сетку.

Ответная игра через неделю.

Протокол игры  
Байер Л2:0Ференцварош
(1:0) Демирбай Керем10'  
(2:0) Тапсоба Эдмон86'  
Градецки ЛукашКоссуну Одилон  83'Та ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг ЖеремиАмири НадимДемирбай Керем  38'Инкапье ПьероДиаби Мусса 71' (Гложек Адам ( 71') Азмун Сердар 60' (Адли Амин ( 60') Вирц Флориан  76' 89' (Шик Патрик ( 89')
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиБаккер МитчелПенц ПатрикАзхиль АйманБеллараби Карим
Дибус ДенешБотка Эндре  76' 88' (Уинго Генри ( 88') Абена МинтиКнустер Матс  90'Чивич ЭльдарЗахариассен Кристоффер  49'Эсити АндерсонВечеи БалинтМаркиньос VI  45' 78' (Гояк Амер ( 78') Ммаэ РайанТраоре Адама VII 88' (Фредериксен Николай ( 88')
Запасные: Мергль СабольчКовачевич АднанТот АлексБогдан Адам
09 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Ференцварош Байер
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