Созин прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Байера»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении «Ференцвароша» от «Байера» со счётом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Да, «Ференцварош» не дотерпел. Если «Ференцварошу» добавить в атаке, на своём поле, да ещё и минимум при 50 тысячах зрителей – не думаю, что «Байер» точно пройдёт дальше. А пока шансы 60 на 40», — заявил Созин в интервью «Чемпионату». Свою позицию эксперт аргументировал тем, что «аспириновые» не очень стабильно выступают в немецком чемпионате, также выразив мнение, что подопечные Станислава Черчесова показали выстроенную игру на выезде.

Напомним, что ответный поединок «Ференцвароша» и «Байера» пройдёт в столице Венгрии Будапеште в следующий четверг, 16 марта.