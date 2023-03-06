Канчельскис: «В сборной Черчесов отработал безобразно»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе известного тренера Станислава Черчесова на посту наставника сборной России.

Напомним, специалист возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год. В настоящий момент Черчесов работает в венгерском «Ференцвароше».

«Станислав Черчесов в сборной России отработал безобразно, и я никогда не буду это отрицать. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом. Саламович исключительно клубный тренер», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

При этом Канчельскис пожелал «Ференцварошу» успехов в Лиге Европы. Напомним, в 1/8 финала турнира команда Черчесова встретится в леверкузенским «Байером». Первая игра этого противостояния состоится 9 марта. Начало — в 20:45 по московскому времени.