Черчесов: «Байер» — молодая и интересная команда, нам надо правильно их проанализировать»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы, после которой стало известно, что в 1/8 финала турнира его команда сыграет против немецкого «Байера».

«Байер» — молодая и интересная команда, хоть и в чемпионате сейчас они не на ведущих ролях. Но с «Монако» легко проходили середину, создавали моменты. У них есть классные игроки — индивидуально сильные и быстрые. Нам надо правильно их проанализировать. У нас трое травмированных точно не сыграют», — приводит слова Черчесова издание «Чемпионат».

Первый поединок между «Ференцварошем» и «Байером» состоится 9 марта в Леверкузене. Ответная встреча пройдет в Венгрии 16 марта.