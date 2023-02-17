Данило: «Непростой момент»

«Ювентус» не очень удачно начал выступления в плей-офф Лиги Европы, команда Массимилиано Аллегри не сумела переиграть французский «Нант», который в своем чемпионате идет лишь двенадцатым. Бразильский защитник Данило, получивший желтую карточку в этом матче, прокомментировал итоги игры.

- Хорошо начали игру, было пространство, но потом замедлились, а соперник постепенно поймал кураж. В конце игры мы должны были получить право на пенальти, там вообще не было повода для обсуждения, но... Мы переживаем непростой период, - считает бразильский защитник, слова которого цитирует juvenews.eu.