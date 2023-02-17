Влахович: «Заслуживали большего»

«Ювентус» не очень удачно начал выступления в плей-офф Лиги Европы, команда Массимилиано Аллегри не сумела переиграть французский «Нант», который в своем чемпионате идет лишь двенадцатым. Автором единственного гола «Ювентуса» стал Душан Влахович, который прокомментировал имевшую место ничью.

- Горькие чувства, мы заслуживали большего. Но матч уже закончился. Сейчас думаем о «Специи», а также об ответном матче, там надо будет дать все возможное. Нам не повезло, пропустили контратаку и нам забили, а мы дважды попали в перекладину. Надо набираться сил на предстоящие матчи, - цитирует слова Влаховича juvenews.eu.