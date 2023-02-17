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Лига Европы

Влахович: «Заслуживали большего»

17 Февраля 2023 • 02:46 Комментировать
Ювентус
1:1
Нант
окончен

«Ювентус» не очень удачно начал выступления в плей-офф Лиги Европы, команда Массимилиано Аллегри не сумела переиграть французский «Нант», который в своем чемпионате идет лишь двенадцатым. Автором единственного гола «Ювентуса» стал Душан Влахович, который прокомментировал имевшую место ничью.

- Горькие чувства, мы заслуживали большего. Но матч уже закончился. Сейчас думаем о «Специи», а также об ответном матче, там надо будет дать все возможное. Нам не повезло, пропустили контратаку и нам забили, а мы дважды попали в перекладину. Надо набираться сил на предстоящие матчи, - цитирует слова Влаховича juvenews.eu.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Нант Душан Влахович
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