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Лига Европы

Аллегри: «Ювентус» играл слишком медленно»

17 Февраля 2023 • 01:48 Комментировать
Ювентус
1:1
Нант
окончен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о причинах неудачи в матче с «Нантом» (1:1).

«Бьянконери» не оправдали статус фаворитов и не воспользовались преимуществом родных стен в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. У итальянского коллектива были вопросы к работе судей, однако Аллегри предпочёл не высказываться об этом в прессе: «Нет смысла сидеть и говорить о пенальти и удалении, которые должны были случиться. Мы могли преуспеть, если бы быстрее двигали мяч. После забитого гола мы сбавили обороты. Пропустив, мы вновь задвигались, и это привело к созданным моментам. Команда вполне могла добыть победу, но сейчас нет смысла сожалеть об упущенном», – цитирует Football Italia Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Нант
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