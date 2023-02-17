Аллегри: «Ювентус» играл слишком медленно»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о причинах неудачи в матче с «Нантом» (1:1).

«Бьянконери» не оправдали статус фаворитов и не воспользовались преимуществом родных стен в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. У итальянского коллектива были вопросы к работе судей, однако Аллегри предпочёл не высказываться об этом в прессе: «Нет смысла сидеть и говорить о пенальти и удалении, которые должны были случиться. Мы могли преуспеть, если бы быстрее двигали мяч. После забитого гола мы сбавили обороты. Пропустив, мы вновь задвигались, и это привело к созданным моментам. Команда вполне могла добыть победу, но сейчас нет смысла сожалеть об упущенном», – цитирует Football Italia Аллегри.