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Лига Европы

Аллегри рассказал, кто пропустит матч с «Нантом»

15 Февраля 2023 • 18:26 Комментировать
Ювентус
...
Нант
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16.02 23:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, кто не сможет принять участие в матче плей-офф Лиги Европы против «Нанта».

«Вернулся Куадрадо, но он не сможет провести полноценный матч. Также вернулся Бонуччи, который создает особую атмосферу. Милик и Погба продолжают восстанавливаться, все остальные смогут сыграть с «Нантом», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

«Ювентус» примет на своем поле «Нант» завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 23 февраля во Франции.

Напомним, «Нант» занял второе место в своей группе Лиги Европы, пропустив вперед «Фрайбург», а подопечные Аллегри стали третьими в группе Лиги чемпионов, оказавшись позади «Бенфики» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Массимилиано Аллегри Поль Погба Хуан Куадрадо Аркадиуш Милик Нант
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