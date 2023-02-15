Аллегри рассказал, кто пропустит матч с «Нантом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, кто не сможет принять участие в матче плей-офф Лиги Европы против «Нанта».

«Вернулся Куадрадо, но он не сможет провести полноценный матч. Также вернулся Бонуччи, который создает особую атмосферу. Милик и Погба продолжают восстанавливаться, все остальные смогут сыграть с «Нантом», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

«Ювентус» примет на своем поле «Нант» завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 23 февраля во Франции.

Напомним, «Нант» занял второе место в своей группе Лиги Европы, пропустив вперед «Фрайбург», а подопечные Аллегри стали третьими в группе Лиги чемпионов, оказавшись позади «Бенфики» и «ПСЖ».