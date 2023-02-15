Игрок «Нанта» пропустит игру с «Ювентусом» из-за семейной трагедии - скончалась его 5-летняя дочь

Ужасная новость из Франции - у игрока «Нанта» Игнатиуса Ганаго скончалась дочь, это случилось в результате болезни, уточняет французское издание L'Equipe. Это означает, что Ганаго пропустит матч в четверг против туринского «Ювентуса», в рамках Лиги Европы. Сейчас камерунский игрок находится на родине, в то время как руководство «Нанта», в том числе и наставник Антуан Комбуаре, глубоко шокированы произошедшим.

Напомним, что «Нант» участвует в европейских кубках в качестве победителя прошлогоднего Кубка Франции, это была четвертая победа клуба в данном турнире, и первая в 21-м веке.