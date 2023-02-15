Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Игрок «Нанта» пропустит игру с «Ювентусом» из-за семейной трагедии - скончалась его 5-летняя дочь

15 Февраля 2023 • 00:51 Комментировать
Ювентус
...
Нант
1 1.35 X 4.80 2 9.00
16.02 23:00

Ужасная новость из Франции - у игрока «Нанта» Игнатиуса Ганаго скончалась дочь, это случилось в результате болезни, уточняет французское издание L'Equipe. Это означает, что Ганаго пропустит матч в четверг против туринского «Ювентуса», в рамках Лиги Европы. Сейчас камерунский игрок находится на родине, в то время как руководство «Нанта», в том числе и наставник Антуан Комбуаре, глубоко шокированы произошедшим.

Напомним, что «Нант» участвует в европейских кубках в качестве победителя прошлогоднего Кубка Франции, это была четвертая победа клуба в данном турнире, и первая в 21-м веке. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нант Игнатиус Ганаго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС НАНТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
00:51 · Лига Европы
Игрок «Нанта» пропустит игру с «Ювентусом» из-за семейной трагедии - скончалась его 5-летняя дочь
13 Февраля
23:45 · Лига Европы
Хави высоко оценивает уровень «Манчестер Юнайтед»
21:21 · Лига Европы
Тен Хаг: «Мне нравится игра «Барселоны» при Хави»
12 Февраля
21:17 · Лига Европы
Тен Хаг: «Теперь нас ждет большая игра с «Барселоной»
11 Февраля
22:30 · Испания. Ла Лига
Кесси заменит Бускетса в ближайших матчах «Барселоны»
21:08 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о приоритетном для «Барселоны» турнире в текущем сезоне
06 Февраля
11:22 · Испания. Ла Лига
Бускетс пропустит первый матч «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
25 Января
21:04 · Лига Европы
Колосков прокомментировал перенос Суперкубка из Казани в Афины
20:24 · Еврокубки
Аршавин: «Видимо, забыли, что Суперкубок должен был пройти в России»
20:18 · Еврокубки
В РФС отреагировали на перенос матч Суперкубка УЕФА из Казани
25 Декабря
20:35 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Лига Европы – это не Лига чемпионов, но мы хотим её выиграть» 1
07 Декабря
13:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы должны обыграть «Барселону» в 1/16 финала Лиги Европы» 1
13 Ноября
12:03 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Такой «Спартак» смог бы добиться успеха в Лиге Европы»
11 Ноября
20:28 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «За рубежом Черчесов лучший, но в России — я бы поспорил»
10 Ноября
11:35 · Англия. Премьер-лига
Скоулз оценил шансы «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем