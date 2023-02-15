«Ювентус» поставил задачу перед Аллегри

«Ювентус» поставил задачу перед главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководители туринского клуба хотят, чтобы команда в этом сезоне выиграла Лигу Европы.

Победа в Лиге Европы даёт прямую путёвку в Лигу чемпионов. Для «Ювентуса» это важно, ведь после снятия 15 очков в Серии А за финансовые махинации у команды не так много шансов финишировать в топ-4. На текущий момент «старая синьора» располагается на девятой строчке в таблице. От четвёртой позиции «Ювентус» отстаёт на 12 очков.

В раунде плей-офф Лиги Европы соперником команды Массимилиано Аллегри будет «Нант».