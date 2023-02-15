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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» поставил задачу перед Аллегри

15 Февраля 2023 • 17:36 Комментировать (2)
Ювентус
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Нант
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16.02 23:00

«Ювентус» поставил задачу перед главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководители туринского клуба хотят, чтобы команда в этом сезоне выиграла Лигу Европы.

Победа в Лиге Европы даёт прямую путёвку в Лигу чемпионов. Для «Ювентуса» это важно, ведь после снятия 15 очков в Серии А за финансовые махинации у команды не так много шансов финишировать в топ-4. На текущий момент «старая синьора» располагается на девятой строчке в таблице. От четвёртой позиции «Ювентус» отстаёт на 12 очков.

В раунде плей-офф Лиги Европы соперником команды Массимилиано Аллегри будет «Нант».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС НАНТ
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Комментарии (2)
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ПартиZан
15 Февраля 2023 в 17:48
Нет блин не так не Аллегофрена а Аллегрофрена
ПартиZан
15 Февраля 2023 в 17:40
ну если Нант не обыграют то гнать Аллегофрена поганой метлой что и давно пора уже сделать надо бы
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