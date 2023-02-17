Аллегри: «Мой любимый счёт – 1:0? Полная чушь»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его необоснованно упрекают в излишней осторожности.

«Ювентус» повёл в матче 1/16 Лиги Европы с «Нантом» на 13-й минуте, однако не удержал победный счёт, пропустив на 60-й. После игры у Аллегри спросили, ставила ли команда задачу удержать счёт 1:0: «Дело совсем не в том, что я всегда стремлюсь побеждать со счётом 1:0. Это полная чушь. Посмотрите на цифры – при мне команда стабильно забивает по 70-80 голов за сезон. Это явно доказывает, что у нас нет задачи удерживать минимальный счёт», – сказал в интервью Sky итальянский специалист.

Ответный поединок «Ювентуса» против «Нанта» пройдёт 23 февраля во Франции.