Аллегри оценил шансы «Ювентуса» на победу в Лиге Европы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала против «Нанта».

Туринцы считаются одними из фаворитов Лиги Европы, однако Аллегри, как и всегда, осторожен в прогнозах: «Еврокубки есть еврокубки, здесь не может быть просто, особенно если смотреть на уровень участвующих в турнире команд. Сегодня мы постараемся сделать первый шаг к успеху. Наша задача – следовать шаг за шагом. Пройти весь путь в Лиге Европы было бы потрясающим достижением, но не стоит забывать, что здесь также выступают «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Аякс», «Арсенал», «Рома», «Реал Сосьедад» и многие другие», – цитирует Sky специалиста.