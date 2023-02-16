«Ювентус» объявил состав на матч с «Нантом»

Туринский «Ювентус» возобновляет выступления в европейских турнирах, правда, это не привычная для туринцев Лига чемпионов, а менее престижная Лига Европы. В 1/16 финала команде Массимилиано Аллегри предстоит сразиться с обладателем Кубка Франции - «Нантом». Итальянский специалист объявил состав своей команды на игру.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, де Шильо, Фаджиоли, Паредес, Рабиот, Кьеза, ди Мария, Влахович.

Следить за событиями игры между туринским «Ювентусом» и «Нантом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.