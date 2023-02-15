Аллегри: «Лига Европы — возможность в следующем сезоне играть в ЛЧ»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что Лига Европы является важным турниром для команды.

«Лига Европы — это наша цель, возможность в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Мы хотим пройти первую стадию, чтобы выйти в 1/8 финала, а затем добраться до финала турнира», — цитирует Аллегри официальный сайт туринской команды.

Специалист отметил, что Лига Европы позволяет заполнить календарь, ведь хорошо, когда проводится много матчей, но сначала нужно подготовиться к встрече с «Нантом».

Матч плей-офф Лиги Европы «Ювентус» - «Нант» пройдет завтра, 16 февраля, начало игры запланировано на 23:00 по мск.