Комбуаре: «Я доволен»

«Ювентус» не очень удачно начал выступления в плей-офф Лиги Европы, команда Массимилиано Аллегри не сумела переиграть французский «Нант», который в своем чемпионате идет лишь двенадцатым. Наставник «Нанта» Антуан Комбуаре заявил, что гол Людовика Бласа подарил ему надежду и он доволен итогами матча.

- Мы сыграли как герои, поначалу было трудно, но мы вышли из этой ситуации. Не хотели пропускать, пропустили, но благодаря удачной контратаке смогли вернуть ничейный счет. Я обещал вернуться домой с надеждой на продолжение борьбы и мы добились этого. Я доволен, - цитирует слова Комбуаре juvenews.eu.