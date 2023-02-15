Аллегри — о матче с «Нантом»: «Это будет непростая игра»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы против «Нанта».

«Понимаем, что это будет непростой матч, ведь с французскими клубами всегда тяжело играть. У «Нанта» хороший состав с техничными футболистами. Наша встреча будет идти 180 минут, поэтому в первом матче важно создать хороший отрыв», — приводит слова Аллегри пресс-служба туринского клуба.

В первом матче «Ювентус» примет «Нант» на своем поле. Поединок состоится завтра, 16 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.