«Ювентусу» не удалось дожать «Нант»

«Ювентус» наверняка сделает ставку на Лигу Европы после -15 в Серии А. Впрочем, в домашнем матче с «Нантом» туринцы сыграли не лучшим образом. На первых минутах Анхель ди Мария красиво пробил издали - парировано. Аргентинец вскоре сыграл на Федерико Кьезу, скидка, и Душан Влахович со страшной силой запустил мяч в цель. Ди Мария до перерыва еще раз всерьез потревожил голкипера, тот на месте. Обрезка Николо Фаджоли, Глейсон Бремер поскользнулся, и гости реализовали контратаку, Людовик Блас пробил под перекладину - 1:1. В ответ Кьеза слева зарядил в перекладину, и мяч отскочил в штангу. Ди Мария с углового попал также в верхнюю штангу. На 90-й минуте судья мог поставить пенальти в ворота гостей, но посчитал, что Глейсон Бремер сфолил первым, нет 11-метрового.

1:1, всё решится через неделю во Франции.