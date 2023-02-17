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Лига Европы

«Ювентусу» не удалось дожать «Нант»

17 Февраля 2023 • 01:03 Комментировать (2)
Ювентус
1:1
Нант
окончен

«Ювентус» наверняка сделает ставку на Лигу Европы после -15 в Серии А. Впрочем, в домашнем матче с «Нантом» туринцы сыграли не лучшим образом. На первых минутах Анхель ди Мария красиво пробил издали - парировано. Аргентинец вскоре сыграл на Федерико Кьезу, скидка, и Душан Влахович со страшной силой запустил мяч в цель. Ди Мария до перерыва еще раз всерьез потревожил голкипера, тот на месте. Обрезка Николо Фаджоли, Глейсон Бремер поскользнулся, и гости реализовали контратаку, Людовик Блас пробил под перекладину - 1:1. В ответ Кьеза слева зарядил в перекладину, и мяч отскочил в штангу. Ди Мария с углового попал также в верхнюю штангу.  На 90-й минуте судья мог поставить пенальти в ворота гостей, но посчитал, что Глейсон Бремер сфолил первым, нет 11-метрового.

1:1, всё решится через неделю во Франции.

Протокол игры  
Ювентус1:1Нант
(1:0) Влахович Душан13'  
  60'Блас Людовик (1:1)
Щесны ВойцехДе Шильо Маттиа 73' (Соуле Матиас ( 73') Данило Луис  75'Бремер ГлейсонАлекс СандроРабио АдриенПаредес Леандро 63' (Локателли Мануэль ( 63') Фаджоли Николо 63' (Костич Филип ( 63') Ди Мария Анхель 73' (Куадрадо Хуан ( 73') Влахович Душан 86' (Кин Мойзе ( 86') Кьеза Федерико  54'
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоКреспи Джан МаркоГатти Федерико
Лафон АльбанКастеллетто Жан-Шарль  45' 88' (Гессан Эванн ( 88') Жиротто АндрейПаллуа Николя 83' (Коршья Себастьен ( 83'  90') Сентонз ФабьенКоко Маркус 77' (Траоре Шарль ( 77') Сиссоко МуссаЧиривелья Педро 77' (Молле Флоран ( 77') Мутуссами СамуэльБлас ЛюдовикМохамед Мостафа  57' 77' (Саймон Мозес ( 77')
Запасные: Мишель ДиасДусе ЛоаннПетрич ДенисГанаго ИгнатиусДескамп Реми
16 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
17 Февраля 2023 в 01:13
Ювентус 1 - 1 Аллегри. Нант вообще ничего не смог, Юве сделал все за всех. Очередная тупая установка от Макса играть по счету, из-за которой уже столько всрали, но продалжают маниакально наступать на те же грабли. Кьеза-ДиМария-Влахович такая атакующая тройка и мы сразу бросаем играть забив гол, этого идиотизма не понимают наверное даже игроки. Все эти Фаджоли-Миретти-Суле конечно талантливы, но их скорость принятия решений поражает своей медлительностью. Все эти пенальти не пенальти, судейские решения ничего не решили, все решила тактика нашего отсталого тренера. Форца Команда, в ж тренера.
venge
17 Февраля 2023 в 01:12
Как в той песне: "Хочет и не может, хочет и не может" ...
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