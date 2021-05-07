Сульшер: «Здорово, что в нашем составе есть один из лучших вратарей в мире»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о выходе в финал Лиги Европы.

«Приятно оказаться в финале. Мы сыграли очень и очень хорошо в первом матче, это невероятно помогло нам. Я разочарован сегодняшним результатом, а особенно игрой в нашем исполнении. Мы запросто могли пропустить много голов, потому что слишком часто теряли мяч. Здорово, что в нашем составе есть один из лучших вратарей в мире. Мы в финале и с нетерпением ждём 26 мая», - цитирует Сульшера BT Sport.

В финале турнира «красные дьяволы» сыграют с «Вильярреалом», который по сумме двух матчей переиграл «Арсенал».